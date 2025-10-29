France Médias Monde obtient le renouvellement de sa certification JTI (« Journalism Trust Initiative »)

Conçue comme une norme professionnelle internationale ISO, la JTI est une démarche initiée par Reporters sans frontières pour valoriser l’information libre et indépendante dans le monde grâce à des indicateurs évaluant la fiabilité du journalisme et le respect des standards éthiques et déontologiques de l’information. La certification, qui repose sur un questionnaire de près de 200 questions, analyse l’organisation éditoriale (cadre déontologique, indépendance des rédactions, protection des sources, exactitude des contenus, transparence vis-à-vis des publics, etc.), la nature du financement, l’indépendance de la gouvernance et l’organisation juridique, ou encore la gestion sociale de l’entreprise.

L’ensemble des réponses apportées par France Médias Monde à cette évaluation sont rendues publiques sur la plateforme JTI (jti-app.com) dans son rapport de transparence. Celui-ci a fait l’objet d’une évaluation externe, valable deux ans, par un organisme tiers indépendant (Deloitte), qui a certifié l’exactitude du rapport et la conformité de France Médias Monde aux standards éthiques et déontologiques de la JTI.

Dans un contexte international aggravé par les manipulations de l’information et les infox, de même que par les atteintes à la liberté d’informer dans le monde, le renouvellement de cette certification réaffirme le statut et le rôle majeur des médias de France Médias Monde pour porter une information libre, indépendante, vérifiée et équilibrée à leurs publics mondiaux, en français et en 20 autres langues.